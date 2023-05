Le Bal des Tacaros Salles des fêtes Catégories d’évènement: Allier

Saint-Bonnet-de-Rochefort

Le Bal des Tacaros Salles des fêtes, 3 juin 2023, Saint-Bonnet-de-Rochefort. Banquet/concert, apéro musical, bal avec Pierre Mussi et Jérôme Verdois. Swing’nRoll Musette.

Sur réservation..

Salles des fêtes

Saint-Bonnet-de-Rochefort 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Banquet/concert, musical aperitif, ball with Pierre Mussi and Jérôme Verdois. Swing’nRoll Musette.

On reservation. Banquete/concierto, aperitivo musical, baile con Pierre Mussi y Jérôme Verdois. Swing’nRoll Musette.

Con reserva previa. Bankett/Konzert, musikalischer Aperitif, Tanz mit Pierre Mussi und Jérôme Verdois. Swing’nRoll Musette.

Mit Reservierung. Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule

