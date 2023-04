Découverte des entreprises du Naturopôle Accueil au Village d’Entreprises, 25 mai 2023, Saint-Bonnet-de-Rochefort.

Les entreprises du Naturopôle Nutrition santé vous invitent à découvrir leurs univers. Visite d’une entreprise au choix. Sur inscription, places limitées..

2023-05-25 à 13:30:00 ; fin : 2023-05-25 17:00:00. .

Accueil au Village d’Entreprises

Saint-Bonnet-de-Rochefort 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The companies of the Naturopôle Health Nutrition invite you to discover their universe. Visit a company of your choice. On registration, limited places.

Las empresas de Naturopôle Health Nutrition le invitan a descubrir su mundo. Visite una empresa de su elección. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Die Unternehmen des Naturopols Gesundheitsernährung laden Sie ein, ihre Welten zu entdecken. Besuch eines Unternehmens nach Wahl. Auf Anmeldung, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule