Brocante Rues du village, 18 mai 2023, Saint-Bonnet-de-Rochefort.

Brocante et vide grenier organisés par l’Amicale des Sapeurs Pompiers. Buvette et restauration sur place..

2023-05-18 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-18 19:00:00. .

Rues du village

Saint-Bonnet-de-Rochefort 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market and garage sale organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers. Refreshments and food on the spot.

Mercadillo y venta de garaje organizados por la Amicale des Sapeurs Pompiers. Refrescos y comida in situ.

Brocante et vide grenier organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de tourisme Val de Sioule