Marché anti gaspi et troc de plantes au Cabas, 14 mai 2023, Saint-Bonnet-Briance.

Marché anti gaspi et troc de plantes, donnez une seconde vie aux objets que vous n’utilisez plus et qui sont en bon état (bibelot, vaisselle, petit électroménager, livres, jeux et jouets, vêtements adulte, enfant) et échange de plantes..

Dimanche 2023-05-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 13:30:00. .

Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Anti-waste market and plant swap, give a second life to objects that you no longer use and that are in good condition (knick-knacks, crockery, small appliances, books, games and toys, adult and children’s clothing) and plant exchange.

Mercadillo antibasura e intercambio de plantas, dé una segunda vida a objetos que ya no utiliza y que están en buen estado (chucherías, vajillas, pequeños electrodomésticos, libros, juegos y juguetes, ropa de adultos y niños) e intercambio de plantas.

Anti-Gaspi-Markt und Pflanzentausch, geben Sie Gegenständen, die Sie nicht mehr benutzen und die in gutem Zustand sind, ein zweites Leben (Nippes, Geschirr, kleine Elektrogeräte, Bücher, Spiele und Spielzeug, Erwachsenen- und Kinderkleidung) und tauschen Sie Pflanzen aus.

