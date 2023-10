Halloqueen ! SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges, 27 octobre 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Saint-Bertrand-de-Comminges,Haute-Garonne

Monstres & vampires sont conviés à passer un bon moment à la Cour Saint-Benoit porte Majou de la cité médiévale !

Venez revêtus de votre plus beau déguisement !.

2023-10-27 21:00:00 fin : 2023-10-27 . .

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES à la salle des fêtes, ville haute

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



Monsters & vampires are invited to spend some quality time at the Cour Saint-Benoit porte Majou in the medieval city!

Come dressed in your best disguise!

Monstruos y vampiros están invitados a pasar un buen rato en la Cour Saint-Benoit porte Majou de la ciudad medieval

¡Ven con tu mejor disfraz!

Monster & Vampire sind eingeladen, eine gute Zeit im Hof Saint-Benoit porte Majou der mittelalterlichen Stadt zu verbringen!

Kommen Sie in Ihrer schönsten Verkleidung!

Mise à jour le 2023-10-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65