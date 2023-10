Kamishibaïs – Et si les mythes m’étaient contés… SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges, 25 octobre 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Saint-Bertrand-de-Comminges,Haute-Garonne

C’est nouveau !

Plongez dans l’univers fascinant de célèbres monstres au travers d’histoires et d’illustrations.

Une expérience de lecture unique pour vous conter deux mythes de l’antiquité.

Saurez-vous établir le lien qui existe entre ces personnages et les collections du musée ?

Animations gratuites réservées aux enfants de 5 à 12 ans, durée 30 minutes, réservations conseillées.

Le musée est ouvert du 21 octobre au 3 novembre, du mardi au samedi de 14h à 17h (fermé le 1er novembre)..

2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES foyer de Valcabrère

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



It’s all new!

Dive into the fascinating world of famous monsters through stories and illustrations.

A unique reading experience to tell you about two ancient myths.

Can you establish the link between these characters and the museum’s collections?

Free activities for children aged 5 to 12, duration 30 minutes, reservations recommended.

The museum is open from October 21 to November 3, Tuesday to Saturday, 2pm to 5pm (closed November 1).

¡Todo nuevo!

Sumérgete en el fascinante mundo de los monstruos famosos a través de historias e ilustraciones.

Una experiencia de lectura única que te hablará de dos mitos antiguos.

¿Puedes establecer el vínculo entre estos personajes y las colecciones del museo?

Actividades gratuitas para niños de 5 a 12 años, de 30 minutos de duración, se recomienda reservar.

El museo abre del 21 de octubre al 3 de noviembre, de martes a sábado, de 14:00 a 17:00 horas (cerrado el 1 de noviembre).

Das ist neu!

Tauchen Sie mithilfe von Geschichten und Illustrationen in die faszinierende Welt berühmter Monster ein.

Ein einzigartiges Leseerlebnis, das Ihnen zwei Mythen aus der Antike erzählt.

Können Sie die Verbindung zwischen diesen Figuren und den Sammlungen des Museums herstellen?

Kostenlose Veranstaltungen für Kinder von 5 bis 12 Jahren, Dauer 30 Minuten, Reservierungen werden empfohlen.

Das Museum ist vom 21. Oktober bis zum 3. November dienstags bis samstags von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (am 1. November geschlossen).

