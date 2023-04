Fête du village SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges

Fête du village SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES, 19 août 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges. Fête du village à Saint Bertrand de Comminges

Samedi 19 et Dimanche 20 août – Concours de pétanque, repas animé, DJ

– Aubade, marché de producteurs, buvette, activités pour tous, bal traditionnel.

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



Village festival in Saint Bertrand de Comminges

Saturday 19th and Sunday 20th August – Petanque competition, animated meal, DJ

– Aubade, producers’ market, refreshment bar, activities for all, traditional ball Fiesta Mayor en Saint Bertrand de Comminges

Sábado 19 y domingo 20 de agosto – Competición de petanca, comida animada, DJ

– Aubade, mercado de productores, bar, actividades para todos, baile tradicional Dorffest in Saint Bertrand de Comminges

Samstag, 19. und Sonntag, 20. August – Boule-Wettbewerb, animiertes Essen, DJ

– Aubade, Bauernmarkt, Getränkestand, Aktivitäten für alle, traditioneller Ball Mise à jour le 2023-03-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65

