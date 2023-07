conférence archéologique SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges, 26 juillet 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Saint-Bertrand-de-Comminges,Haute-Garonne

Conférence sur le site de Saint-Just avec le responsable du programme de recherche William Van Andriga.

Le mystère de Saint Just enfin résolu ?

En collaboration avec le Valcafé..

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES à la salle des fêtes

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



Conference on the Saint-Just site with research program manager William Van Andriga.

The mystery of Saint Just finally solved?

In collaboration with Valcafé.

Conferencia sobre las obras de Saint-Just con William Van Andriga, responsable del programa de investigación.

Por fin resuelto el misterio de Saint-Just?

En colaboración con Valcafé.

Vortrag über den Standort Saint-Just mit dem Leiter des Forschungsprogramms William Van Andriga.

Das Geheimnis von Saint Just endlich gelöst?

In Zusammenarbeit mit dem Valcafé.

