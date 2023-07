[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Saint-Bertrand-de-Comminges] PANDA’S COVER GANG & HUMANUM CO Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges, 26 août 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

☼ Concert à 12h30 à 17h – Parvis de la cathédrale

IMPROMPTUS DANS LA CITÉ MÉDIÉVALE

Neuf plantigrades cuivrés et percussifs qui rockent et qui groovent

Le panda évoque le plus souvent un ourson mignon.

Fini les idées reçues, le Panda’s Cover Gang est la réunion de neuf musiciens adeptes de la reprise festive et classe.

Cette fanfare urbaine s’attaque aussi bien au groove sexy de Bruno Mars qu’au rock nerveux de The Offspring.

Ces Pandas là ne sont peut-être pas si inoffensifs que ça.

► Distribution : Démis Delatie : saxophone ténor / Bastien Maury : saxophone alto / Guilhem Leblanc : trompette / Patxi Jean De Dieu : trompette / Guillaume Ceretto : trombone / Florian Saubois : soubassophone / Fabien Versavel : clavier / Mikaël Torren : caisse claire / Jérémy Morello : grosse caisse

https://www.youtube.com/watch?v=IZfIKOyo8No

—

☼ Spectacle à 17h – Jardin bas du Musée archéologique départemental

Dédale Dehors

Pièce chorégraphique pour quatre labyronautes

Face à une porte, je me sens comme face à la mer, confronté à l’infini des possibles.

Comment choisir un chemin dans un labyrinthe ?

Peu imPorte la porte que l’on traverse, sinon le sentiment de liberté avec lequel nous l’affranchissons.

LIBERYNTO est la suite chorégraphique de Interpretis, pièce de danse contemporaine de la Humanum Company créée en 2013. Cette nouvelle pièce interroge l’espace de transfert entre la pensée et l’action, l’avant mouvement, ce qui nous fait nous mouvoir et qui fait jaillir l’étincelle. Parcours chorégraphique qui interroge le passage et l’instant de prise de décision où nous avons le choix de franchir une porte ou une autre, d’emprunter un chemin ou un autre. D’où surgit l’élan qui décide quelle porte on traverse ?

► Distribution : Anne Laure Chelle, Flavie Terache, David Mazón Fierro, Léa Pérat, Jorge Calderon : labyronautes / David Mazón Fierro : conception, scénographie / Pascal Ferrari : bande originale / Alice Piani : mise en lumière

Partenaires : Production HUMANUM CO, la création a reçu le soutien de la Direction Territoriale de la Mairie de Toulouse, Le Département Haute Garonne, La Région Occitanie, SPEDIDAM pour la bande originale et pour l’aide à la création, CIAM La Fabrique, CC Henri Desbals, Festival D’Art D’Art Verdun sur Garonne. Remerciements Kiwi Production

https://vimeo.com/642886568

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

11h – Visite du jardin en permaculture de la Résidence

À quelques encablures du village de Saint-Bertrand, venez découvrir ce jardin de 800m² qui accueille des variétés anciennes de fruitiers, plantes potagères et blé cultivées selon les principes de la permaculture. Les variétés anciennes de blé sont en particulier l’objet d’un partenariat entre l’INRAE et la boulangerie du village qui les utilise pour des tests de panification.

RDV : Parking de l’école, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

https://www.la-residence.co/

15h – Visite guidée de la cathédrale Sainte-Marie

Cette visite vous donnera un aperçu de la majestueuse architecture de cette cathédrale dont les travaux ont commencé au XIe siècle. S’élevant dans la nef, le chœur de stalles et l’orgue sont des merveilles de la sculpture Renaissance dont l’histoire vous sera racontée.

RDV : Les Olivetains – Parvis de la Cathédrale, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges

Durée : 30 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

16h – Visite guidée de l’exposition Le Trophée augustéen de Saint-Bertrand-de-Comminges

Exceptionnelle composition de mannequins d’armes, de captives et de captifs sculptés en ronde-bosse, le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges fut élevé vers 16 avant notre ère après les victoires d’Auguste sur les Aquitains en Gaule, les Cantabres et les Astures en Espagne.

Édifié au moment où l’empereur entreprenait la réorganisation administrative des Gaules, il témoigne de l’un des grands moments de l’histoire des Gaules et de la cité convène.

À l’image d’un chercheur, un médiateur du musée archéologique vous guidera pour déceler les mystères que renferment les 134 fragments présentés du trophée.

RDV : Musée archéologique départemental, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges

Durée : 30 min

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

EXPOSITIONS

Mardis-gras (Titos Kontou, Judith Latino, Emilie Payros) « Speranza, la suite… » – peinture – Les Olivétains

Le trophée augustéen et Lugdunum des Convènes, histoire monumentale d’une ville romaine – Musée archéologique départemental

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles.

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

© Sylvain Besson