Vide-grenier Porte Majou, 6 août 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges. Pour les bonnes affaires de l’été, rdv au vide-grenier. Vente de gâteaux – buvette. Entrée libre..

2023-08-06 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Porte Majou SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



For summer bargains, come to the garage sale. Sale of cakes – refreshment bar. Free entrance. Para las gangas de verano, ven a la venta de garaje. Venta de pasteles y refrescos. Entrada gratuita. Für Sommerschnäppchen gehen Sie zum Flohmarkt. Kuchenverkauf – Getränkestand. Freier Eintritt.

