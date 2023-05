Journées Européenes de l’Archéologie SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES, 13 juillet 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Pour les Journées Européennes de l’Archéologie, rendez-vous à Saint Bertrand de Comminges.

Au programme :

– JEUDI 13 JUILLET 2023

Le musée dévoilé…

Gratuit, durée 30 minutes

– SAMEDI 15 JUILLET 2023

Le musée donne de la voix !

Programme muscial consacré à l’antiquité et interprété par le Duo Acrilys

Concert gratuit. Durée 45 minutes..

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES au Musée et à proximité de la Basilique Saint-Just de Valcabrère

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



For the European Days of Archaeology, go to Saint Bertrand de Comminges.

On the program :

– THURSDAY JULY 13, 2023

The museum unveiled…

Free, duration 30 minutes

– SATURDAY, JULY 15, 2023

The museum gives voice!

Musical program dedicated to antiquity and performed by the Acrilys Duo

Free concert. Duration 45 minutes.

Para las Jornadas Europeas de Arqueología, venga a Saint Bertrand de Comminges.

En el programa:

– JUEVES 13 DE JULIO DE 2023

El museo desvela…

Gratis, duración 30 minutos

– SÁBADO 15 DE JULIO DE 2023

¡El museo da voz!

Programa musical dedicado a la Antigüedad e interpretado por el Dúo Acrilys

Concierto gratuito. Duración 45 minutos.

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie begeben Sie sich nach Saint Bertrand de Comminges.

Auf dem Programm stehen:

– DONNERSTAG, 13. JULI 2023

Das enthüllte Museum…

Kostenlos, Dauer 30 Minuten

– SAMSTAG, 15. JULI 2023

Das Museum gibt seine Stimme!

Musikalisches Programm, das der Antike gewidmet ist und vom Duo Acrilys vorgetragen wird

Konzert mit freiem Eintritt. Dauer: 45 Minuten.

