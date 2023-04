Journées Européenes de l’Archéologie SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES, 16 juin 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Pour les Journées Européennes de l’Archéologie, rendez-vous à Saint Bertrand de Comminges.

Au programme :

• Vendredi 16 juin – Atelier découverte

L’Histoire au travers d’extraits d’opéra interprétés par le duo Acrilys.

• Samedi 17 juin

15h00 : Conférence animée par Camille Coupeur – Ecole Pratique des Haute Etudes, Paris – 1 heure – autour de l’archéo-anthropologie à Saint-Bertrand-de-Comminges

16h30 : Le musée donne de la voix ! – chants lyriques interprétés par le duo Acrilys (durée 45 minutes)

Sur réservation

• Dimanche18 juin : Convènes en scène !

16h00 – théâtre de rue entre le parvis de la cathédrale Sainte Marie et le musée

16h30 – visite théâtralisée dans le jardin du musée*. Animations proposées par la compagnie Millimétrée du Collectif Culture en Mouvement.

Gratuit pour tous.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . .

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES au Musée et à proximité de la Basilique Saint-Just de Valcabrère

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



For the European Days of Archaeology, go to Saint Bertrand de Comminges.

On the program :

? Friday June 16 – Discovery workshop

History through opera excerpts performed by the Acrilys duo.

? Saturday June 17th

3:00 pm : Conference animated by Camille Coupeur – Ecole Pratique des Haute Etudes, Paris – 1 hour – about archaeo-anthropology in Saint-Bertrand-de-Comminges

4:30 pm : The museum gives voice ! ? lyrical songs interpreted by the duo Acrilys (duration 45 minutes)

On reservation

? Sunday June 18 : Convènes en scène !

4:00 pm – street theater between the square of the Sainte Marie cathedral and the museum

4:30 pm – theatrical visit in the garden of the museum*. Animations proposed by the company Millimétrée of the Collectif Culture en Mouvement.

Free for all

Para las Jornadas Europeas de Arqueología, venga a Saint Bertrand de Comminges.

En el programa:

? Viernes 16 de junio – Taller de descubrimiento

La historia a través de fragmentos de ópera interpretados por el dúo Acrilys.

? Sábado 17 de junio

15h00 : Conferencia a cargo de Camille Coupeur – Escuela Práctica de Altos Estudios, París – 1 hora – sobre arqueoantropología en Saint-Bertrand-de-Comminges

16h30: El museo da voz a su historia ? canciones líricas interpretadas por el dúo Acrilys (duración 45 minutos)

Con reserva previa

? Domingo 18 de junio: ¡Convènes en scène!

16:00 h – teatro de calle entre la plaza de la catedral Sainte Marie y el museo

16:30 – visita teatralizada en el jardín del museo*. Animaciones propuestas por la compañía Millimétrée del Colectivo Cultura en Movimiento.

Gratuito para todos

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie begeben Sie sich nach Saint Bertrand de Comminges.

Auf dem Programm stehen:

? Freitag, 16. Juni – Entdeckungsworkshop

Die Geschichte anhand von Opernausschnitten, vorgetragen vom Duo Acrilys.

? Samstag, 17. Juni

15:00 Uhr: Vortrag unter der Leitung von Camille Coupeur – Ecole Pratique des Haute Etudes, Paris – 1 Stunde – rund um die Archäoanthropologie in Saint-Bertrand-de-Comminges

16.30 Uhr: Das Museum gibt seine Stimme! ? lyrische Gesänge, vorgetragen vom Duo Acrilys (Dauer: 45 Minuten)

Auf Reservierung

? Sonntag, 18. Juni: Convènes en scène!

16.00 Uhr – Straßentheater zwischen dem Vorplatz der Kathedrale Sainte Marie und dem Museum

16.30 Uhr – theatralische Führung im Garten des Museums*. Animationen, die von der Kompanie Millimétrée des Collectif Culture en Mouvement angeboten werden.

Kostenlos für alle

