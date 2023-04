Spectacle de danses traditionnelles SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES, 6 mai 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Rencontre enfantine !

Dansez et défilez dans les rue de Saint-Bertrand-de-Comminges avec les groupes de danses traditionnelles – Les pastourelles de Campan, la ronde Pyrénéenne, Les Biroussans, Les vaillants d’Ossun, les fils de Luchon.

Musique et bonne humeur au programme.

Organisé par le comité des fêtes de St-Bertrand-De-Comminges.

2023-05-06 à 17:00:00

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES à la terrasse du musée

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



Childish encounter!

Dance and parade in the streets of Saint-Bertrand-de-Comminges with the traditional dance groups – Les pastourelles de Campan, la ronde Pyrénéenne, Les Biroussans, Les vaillants d’Ossun, les fils de Luchon.

Music and good mood on the program.

Organized by the festival committee of St-Bertrand-De-Comminges

¡Encuentro infantil!

Baile y desfile por las calles de Saint-Bertrand-de-Comminges con los grupos de danzas tradicionales – Les pastourelles de Campan, la ronde Pyrénéenne, Les Biroussans, Les vaillants d’Ossun, les fils de Luchon.

Música y buen humor en el programa.

Organiza el comité de fiestas de St-Bertrand-De-Comminges

Kindliche Begegnung!

Tanzen Sie mit den traditionellen Tanzgruppen durch die Straßen von Saint-Bertrand-de-Comminges – Les pastourelles de Campan, la ronde Pyrénéenne, Les Biroussans, Les vaillants d’Ossun, les fils de Luchon.

Musik und gute Laune stehen auf dem Programm.

Organisiert vom Festkomitee von St-Bertrand-De-Comminges

