Lancement de la saison 2023 SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES, 6 mai 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

L’équipe du musée vous présente le programme des animations de la saison 2023 autour d’un goûter offert : visites, conférences, ateliers, concerts, théâtre, il y en aura pour tous les goûts !

Le musée est ouvert du 22 avril au 30 septembre 2023, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h..

2023-05-06 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES au musée archéologique

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



The museum’s team presents the program of activities for the 2023 season around a snack offered: visits, conferences, workshops, concerts, theater, there will be something for everyone!

The museum is open from April 22 to September 30, 2023, from Tuesday to Saturday from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm.

El equipo del museo presenta en un aperitivo el programa de actos de la temporada 2023: visitas, conferencias, talleres, conciertos, teatro, ¡habrá para todos los gustos!

El museo estará abierto del 22 de abril al 30 de septiembre de 2023, de martes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00.

Das Museumsteam stellt Ihnen bei einem kostenlosen Imbiss das Veranstaltungsprogramm für die Saison 2023 vor: Besichtigungen, Vorträge, Workshops, Konzerte, Theater – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Das Museum ist vom 22. April bis zum 30. September 2023 geöffnet, dienstags bis samstags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

