Conférence animée par Andréa Charignon – doctorante TRACES UMR 5608, Université de Toulouse

L’archéologie du genre au prisme des costumes funéraires à l’âge du Fer ou Comment les objets liés aux pratiques funéraires nous renseignent sur l’identité des défunts.

En développement depuis les années 1970 dans les pays scandinaves et anglophones, l’archéologie du genre peine à s’implanter en France. Ce champ de recherche, pourtant essentiel, vise à rendre à l’histoire toute sa complexité en analysant la diversité des identités individuelles et collectives dans les sociétés anciennes, à partir des sources archéologiques. La matérialisation du genre est particulièrement mise en œuvre lors des rituels funéraires dans nombre de sociétés. Ainsi, la préparation du corps pour les funérailles (comment il est paré, habillé, quels traitements spécifiques lui sont réservés…) et la mise en terre elle-même (dans le cas d’une inhumation) sont deux moments au cours desquels l’identité du/de la défunt·e a pu être soulignée, et des distinctions entre catégories sociales ont pu être mises en place.

En prenant comme point de départ les costumes portés par les individus inhumés dans les sépultures de l’âge du Fer du nord de la France (VIIe-IIIe siècles avant notre ère), cette conférence vise à présenter le champ de l’archéologie du genre et les avancées qu’il permet dans la compréhension des comportements sociaux de ces populations « celtiques ».

Le musée est ouvert du 22 avril au 30 septembre 2023 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

Entrée gratuite..

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



Conference animated by Andréa Charignon – PhD student TRACES UMR 5608, University of Toulouse

The archaeology of gender through the prism of funerary costumes in the Iron Age or how objects related to funerary practices inform us about the identity of the deceased.

In development since the 1970s in Scandinavian and English-speaking countries, the archaeology of gender is struggling to establish itself in France. This field of research, however essential, aims to give history all its complexity by analyzing the diversity of individual and collective identities in ancient societies, based on archaeological sources. The materialization of gender is particularly implemented during funeral rituals in many societies. Thus, the preparation of the body for the funeral (how it is adorned, dressed, what specific treatments are reserved for it?) and the burial itself (in the case of a burial) are two moments during which the identity of the deceased could be underlined, and distinctions between social categories could be put in place.

By taking as a starting point the costumes worn by individuals buried in Iron Age burials in northern France (7th-3rd centuries BCE), this conference aims to present the field of gender archaeology and the advances it allows in the understanding of the social behavior of these « Celtic » populations.

The museum is open from April 22 to September 30, 2023 from 10:00 am to 1:00 pm and from 2:00 pm to 6:00 pm.

Free admission.

Conferencia moderada por Andréa Charignon – Doctoranda TRACES UMR 5608, Universidad de Toulouse

La arqueología del género a través del prisma de los trajes funerarios de la Edad del Hierro o cómo los objetos ligados a las prácticas funerarias nos informan sobre la identidad del difunto.

La arqueología del género se desarrolla desde los años setenta en los países escandinavos y anglófonos, pero tiene dificultades para implantarse en Francia. Este campo de investigación, aunque esencial, pretende dar a la historia toda su complejidad analizando la diversidad de las identidades individuales y colectivas en las sociedades antiguas, a partir de las fuentes arqueológicas. La materialización del género es particularmente evidente en los rituales funerarios de numerosas sociedades. Así, la preparación del cuerpo para el entierro (cómo se adorna, se viste, qué tratamientos específicos se le reservan, etc.) y el propio entierro (en el caso de la inhumación) son dos momentos en los que se puede haber enfatizado la identidad del difunto y establecido distinciones entre categorías sociales.

Tomando como punto de partida los trajes llevados por los individuos inhumados en los enterramientos de la Edad del Hierro en el norte de Francia (siglos VII-III a.C.), esta conferencia pretende presentar el campo de la arqueología de género y los avances que permite en la comprensión del comportamiento social de estas poblaciones « celtas ».

El museo estará abierto del 22 de abril al 30 de septiembre de 2023 de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

La entrada es gratuita.

Konferenz geleitet von Andréa Charignon – Doktorandin TRACES UMR 5608, Universität Toulouse

Genderarchäologie durch die Brille der Grabtrachten in der Eisenzeit oder Wie Objekte, die mit Bestattungspraktiken verbunden sind, uns über die Identität der Verstorbenen informieren.

Die Gender-Archäologie, die seit den 1970er Jahren in den skandinavischen und englischsprachigen Ländern entwickelt wird, hat in Frankreich noch Schwierigkeiten, sich zu etablieren. Dieses wichtige Forschungsfeld zielt darauf ab, die Geschichte in ihrer ganzen Komplexität wiederzugeben, indem die Vielfalt individueller und kollektiver Identitäten in antiken Gesellschaften anhand von archäologischen Quellen analysiert wird. Die Materialisierung des Geschlechts wird in vielen Gesellschaften vor allem bei Bestattungsritualen umgesetzt. Die Vorbereitung des Körpers für die Beerdigung (wie wird er geschmückt, gekleidet, wie wird er behandelt?) und die Beerdigung selbst (im Falle einer Erdbestattung) sind zwei Momente, in denen die Identität des Verstorbenen betont wird und Unterscheidungen zwischen sozialen Kategorien gemacht werden können.

Ausgehend von den Trachten, die in eisenzeitlichen Gräbern in Nordfrankreich (7.-3. Jh. v. Chr.) getragen wurden, soll dieser Vortrag das Feld der Gender-Archäologie vorstellen und die Fortschritte, die es beim Verständnis des sozialen Verhaltens dieser « keltischen » Bevölkerungsgruppen ermöglicht.

Das Museum ist vom 22. April bis zum 30. September 2023 von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei.

