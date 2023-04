Spectacle « Cléopâtre et Agrippine » SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES, 29 avril 2023, Saint-Bertrand-de-Comminges.

Assistez au spectacle « Cléopâtre et Agrippine » du collectif Culture en Mouvements !

Dialogue sur le thème du pouvoir des femmes dans l’Antiquité par deux comédiennes interprétant Cléopâtre et Agrippine, deux personnages historiques ayant un lien avec les collections du musée.

Sur réservation.

Le musée est ouvert du 22 avril au 30 septembre 2023, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h..

2023-04-29 à 16:30:00 ; fin : 2023-04-29 . .

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES au musée archéologique

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie



Attend the show « Cleopatra and Agrippina » by the Culture en Mouvements collective!

A dialogue on the theme of women’s power in Antiquity by two actresses playing Cleopatra and Agrippina, two historical characters linked to the museum’s collections.

On reservation.

The museum is open from April 22 to September 30, 2023, Tuesday to Saturday from 10 am to 1 pm and from 2 pm to 6 pm.

¡Asista al espectáculo « Cleopatra y Agripina » del colectivo Culture en Mouvements!

Un diálogo sobre el tema del poder femenino en la Antigüedad a cargo de dos actrices que interpretan a Cleopatra y Agripina, dos figuras históricas vinculadas a las colecciones del museo.

Sólo con reserva previa.

El museo está abierto del 22 de abril al 30 de septiembre de 2023, de martes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00.

Besuchen Sie die Aufführung « Kleopatra und Agrippina » des Kollektivs Culture en Mouvements!

Dialog über das Thema Frauenmacht in der Antike durch zwei Schauspielerinnen, die Kleopatra und Agrippina darstellen, zwei historische Figuren, die einen Bezug zu den Sammlungen des Museums haben.

Nach vorheriger Anmeldung.

Das Museum ist vom 22. April bis zum 30. September 2023 dienstags bis samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

