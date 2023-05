BRUNCH AU DOMAINE LE CORBUSSON, 4 juin 2023, Saint-Berthevin.

Saint-Berthevin,Mayenne

Un brunch sucré salé, au domaine le Corbusson.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 14:30:00. EUR.

Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire



A sweet and salty brunch at the Corbusson estate

Un brunch dulce y salado en el Domaine le Corbusson

Ein süßer und salziger Brunch, auf der Domaine le Corbusson

Mise à jour le 2023-05-17 par eSPRIT Pays de la Loire