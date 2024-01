VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI – FESTIVAL MONTE DANS L’BUS // LE REFLET Saint-Berthevin, mardi 5 mars 2024.

Dans le cadre du Festival Monte dans l’Bus retrouvez le spectacle « Voyage au bout de l’Ennui »

Voyage au bout de l’Ennui se conçoit comme une invitation à embarquer pour une terre de rêverie, une odyssée collective, joyeuse et ludique. Au cours de ce voyage, toute la virtuosité et l’onirisme des cinq danseurs se déploient. Loin de l’immobilité imaginée dans l’ennui, ici la danse est vive et engagée. Une expérience facétieuse pour le jeune public et tous ceux qui ont déjà redoublé d’efforts pour s’évader lors d’interminables après-midis pluvieux.

• Le mardi 5 mars à 15h

• Le Reflet, Saint-Berthevin

• Tarif unique 6€

• Dès 6 ans

• Billetterie au Reflet

• Par la Cie Lamento

Rue du Haut Bourg

Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire accueil.lereflet@ville-saint-berthevin.fr



