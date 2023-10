Soirée Médiévale Saint-Benoît-la-Forêt, 28 octobre 2023, Saint-Benoît-la-Forêt.

Saint-Benoît-la-Forêt,Indre-et-Loire

Une soirée pas comme les autres ? Un lieu plein de charme Domaine des Forges à St Benoît-la-Forêt. Un musicien truculent Patrick Proust et un repas authentique Isiris. Vite on réserve.

Samedi 2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-28 . 30 EUR.

Saint-Benoît-la-Forêt 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An evening like no other? A charming venue, Domaine des Forges in St Benoît-la-Forêt. A truculent musician Patrick Proust and an authentic Isiris meal. Reserve now

¿Una velada sin igual? Un lugar encantador en el Domaine des Forges de St Benoît-la-Forêt. Un músico animado, Patrick Proust, y una auténtica comida isiria. Reserve ahora

Ein Abend wie kein anderer? Ein Ort voller Charme Domaine des Forges in St Benoît-la-Forêt. Ein uriger Musiker Patrick Proust und ein authentisches Isiris-Essen. Schnell reservieren

Mise à jour le 2023-10-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme