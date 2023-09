Le Fascinant Week-end « Ils se mettent en 4 pour nos 5 vins ! » dans Une Autre Cave : Fascinants ateliers dégustation Saint-Benoît-la-Forêt, 21 octobre 2023, Saint-Benoît-la-Forêt.

Saint-Benoît-la-Forêt,Indre-et-Loire

Chaque séance débutera par une expérience sensorielle afin de réveiller la mémoire olfactive. Invités à humer les nombreux plants du

jardin aromatique ou les fragrances du Nez du vin, les participants s’amuseront à retrouver les parfums dans leur souvenir. Rendez-vous à 11h, 14h et 16h.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 8 EUR.

Saint-Benoît-la-Forêt 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Each session begins with a sensory experience to awaken olfactory memory. Invited to smell the many plants in the aromatic

aromatic garden or the fragrances of the Nez du vin, participants will have fun finding the scents in their memories. Appointments at 11 a.m., 2 p.m. and 4 p.m

Cada sesión comienza con una experiencia sensorial para despertar la memoria olfativa. Invitados a oler las numerosas plantas del jardín aromático

jardín aromático o las fragancias del Nez du vin, los participantes se divertirán encontrando los olores en sus recuerdos. Cita a las 11h, 14h y 16h

Jede Sitzung beginnt mit einer sensorischen Erfahrung, um das olfaktorische Gedächtnis zu wecken. Sie werden aufgefordert, an den zahlreichen Pflanzen des Weinkellers zu riechen

aromagarten oder die Düfte der Weinnase zu riechen, werden die Teilnehmer Spaß daran haben, die Düfte in ihrer Erinnerung wiederzufinden. Treffpunkt um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr

