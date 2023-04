Sortie découverte des plantes sauvages comestibles Saint-Benoît-la-Forêt Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Saint-Benoît-la-Forêt Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Saint-Benoît-la-Forêt . 15 EUR En plein coeur de la forêt de Chinon, dans un espace naturel préservé, partez à la découverte des plantes sauvages comestibles. Votre guide vous initiera à la botanique de terrain et à l’art de la cueillette, tout en vous prodiguant de précieux conseils pour innover en cuisine. Vous vous régalerez ensuite d’un buffet champêtre mettant à l’honneur les produits du terroir et les plantes du moment, puis repartirez avec quelques recettes sauvagement gourmandes ! Places limitées à 15 personnes, réservation obligatoires. Prévoir chaussures étanches et confortables ou bottes, vêtements adaptés à la météo, panier et couteau pliant. En plein coeur de la forêt de Chinon, dans un espace naturel préservé, partez à la découverte des plantes sauvages comestibles. Votre guide vous initiera à la botanique de terrain et à l’art de la cueillette, tout en vous prodiguant de précieux conseils pour innover en cuisine. Vous vous régalerez +33 6 15 59 92 13 Saint-Benoît-la-Forêt

