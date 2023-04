Vide-Grenier, 1 mai 2023, Saint-Benoît-la-Forêt. L’association « Les Bénédictins en fête » organise son Vide-Grenier, Plaine des Pérées.

Restauration et buvette sur place.

Lundi 2023-05-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-01 . 2.5 EUR. Saint-Benoît-la-Forêt 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The association « Les Bénédictins en fête » organizes its Garage Sale, Plaine des Pérées.

Catering and refreshment on the spot La asociación « Les Bénédictins en fête » organiza su Venta de Garaje, Plaine des Pérées.

Catering y refrescos en el lugar Der Verein « Les Bénédictins en fête » organisiert seinen Vide-Grenier, Plaine des Pérées.

Essen und Trinken vor Ort Mise à jour le 2023-04-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Saint-Benoît-la-Forêt Autres Adresse Ville Saint-Benoît-la-Forêt Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Saint-Benoît-la-Forêt

Vide-Grenier 2023-05-01 was last modified: by Vide-Grenier 1 mai 2023 Saint-Benoît-la-Forêt

Saint-Benoît-la-Forêt Indre-et-Loire