Exposition » Esprit casanier, instinct voyageur » La Maison des Voyageurs Saint-Benoît-du-Sault 8 – 20 août

Invitation au voyage par la peinture et la photographie. 8 – 20 août 1

Les Délires de Lulette et Yann Partisan de l’Art exposent leurs peintures dans un style inspiré du Pop Art, Street Art, Surréalisme et bien plus encore, nous créons nos supports et encadrements avec des objets issus du recyclage.

Quand elle passe derrière un appareil photos, Les Délires de Lulette devient Niora, elle vous emmène en voyage dans l’Océan Indien, à Mayotte, où elle à vécue 10 ans avec un autre regard sur le 101ème département de France.

Kifran quant à lui vous présente des photos d’ici et d’ailleurs.

Les artistes vous accueillent du 08 au 20 août de 11hà 19h !!! Et vous convient à leur vernissage le mercredi 09 aout à partir de 18h30.

La Maison des Voyageurs 6 rue Emile Guinnepain 36170 Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre