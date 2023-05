Festival Le Temps Suspendu « Les vertus magnétiques » Place de l’église, 31 juillet 2023, Saint-Benoît-du-Sault.

Le Temps Suspendu propose son festival de musique baroque à Saint-Benoit-du-Sault et dans les communes environnantes..

Jeudi 2023-07-31 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-06 . .

Place de l’église

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire



Le Temps Suspendu proposes its festival of baroque music in Saint-Benoit-du-Sault and in the surrounding communes.

Le Temps Suspendu ofrece su festival de música barroca en Saint-Benoit-du-Sault y los municipios de los alrededores.

Le Temps Suspendu bietet sein Barockmusikfestival in Saint-Benoit-du-Sault und den umliegenden Gemeinden an.

Mise à jour le 2023-05-12 par BERRY