Quichotte Saint-Benoît-du-Sault, dimanche 21 janvier 2024.

Quichotte Saint-Benoît-du-Sault Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-21 19:00:00

fin : 2024-01-21

La compagnie des Sept-Épées présente : la Traversée, théâtre itinérant sur les routes de la Région Centre Val de Loire.Familles

Quichotte, un spectacle drôle, épique et émouvant, une aventure des grands chemins ! Une comédienne devient Quichotte. Un homme l’accompagne. Un carton devient le heaume, un flight case devient le destrier. Une spectatrice devient Dulcinée. Tout est là, l’histoire se crée, ensemble, celle du mythique chevalier à la triste figure, et de son fidèle écuyer Sancho. Les spectateurs sont au plus près des aventures de nos deux héros, une adaptation libre de l’œuvre mythique de Cervantès. Après le spectacle, auberge espagnole, vous pouvez amener de quoi grignoter ensemble.

Impasse du Nord

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire



L’événement Quichotte Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2024-01-05 par Destination Brenne