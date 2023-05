« Par 4 chemins » en fête ! 11 Avenue du Chemin Neuf Bas Canoë Roc’N’River, 13 mai 2023, Saint-Bauzille-de-Putois.

L’Association Par 4 chemins est en fête !

Rendez-vous le samedi 13 mai 2023 pour des animations, buvette et activités de pleine nature….

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

11 Avenue du Chemin Neuf

Bas Canoë Roc’N’River

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie



The Association Par 4 chemins is celebrating!

See you on Saturday, May 13, 2023 for animations, refreshments and outdoor activities…

¡La Asociación Par 4 chemins está de celebración!

Nos vemos el sábado 13 de mayo de 2023 para el entretenimiento, refrescos y actividades al aire libre…

Der Verein Par 4 chemins feiert!

Wir treffen uns am Samstag, den 13. Mai 2023, zu Animationen, Getränken und Aktivitäten in der freien Natur…

Mise à jour le 2023-04-19 par ADT34