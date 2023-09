FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE -IMPRO-CONFERENCE Saint-Bauzille-de-Montmel, 14 octobre 2023, Saint-Bauzille-de-Montmel.

Saint-Bauzille-de-Montmel,Hérault

Un spectacle d’improvisation théâtrale scientifico-loufoque , mis en scène par Julien Masdoua et interprété par les comédiens de la Compagnie du Capitaine..

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 22:00:00. .

Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie



A science-fiction improvisational theater show, directed by Julien Masdoua and performed by Compagnie du Capitaine actors.

Un alocado espectáculo de improvisación científico-teatral, dirigido por Julien Masdoua e interpretado por los actores de la Compagnie du Capitaine.

Ein wissenschaftlich-lockeres Improvisationstheater, inszeniert von Julien Masdoua und aufgeführt von den Schauspielern der Compagnie du Capitaine.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT DU GRAND PIC ST LOUP