SPECTACLE JEUNE PUBLIC / FAMILIAL Saint-Bauzille-de-Montmel, 7 octobre 2023, Saint-Bauzille-de-Montmel.

Saint-Bauzille-de-Montmel,Hérault

La médiathèque et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup vous invite à un spectacle samedi 7 octobre à 16h au Chai..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie



The media library and the Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup invite you to a show on Saturday October 7 at 4pm at Le Chai.

La mediateca y la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup le invitan a un espectáculo el sábado 7 de octubre a las 16.00 horas en Le Chai.

Die Mediathek und die Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup laden Sie am Samstag, den 7. Oktober um 16 Uhr zu einer Aufführung im Chai ein.

