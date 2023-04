LA DINETTE – CIE EN COURS DE ROUTE – COUTURE(S), 17 mai 2023, Saint-Bauzille-de-Montmel.

Festival jeune public, La Dinette

Un printemps dédié à l’enfance et la jeunesse

Mercredi 17 mai à 16h

Saint-Bauzille-de-Montmel – Salle du Chai

Formes animées de théâtre – à partir de 8 ans

Tarif : 3€.

2023-05-17 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-17 17:00:00. EUR.

Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie



Festival for young audiences, La Dinette

A spring dedicated to children and youth

Wednesday May 17 at 4pm

Saint-Bauzille-de-Montmel – Salle du Chai

Animated forms of theater – from 8 years old

Price : 3?

Festival del Público Joven, La Dinette

Una primavera dedicada a los niños y los jóvenes

Miércoles 17 de mayo a las 16:00 h

Saint-Bauzille-de-Montmel – Sala del Chai

Formas animadas de teatro – a partir de 8 años

Precio: 3?

Festival für junge Zuschauer, La Dinette

Ein Frühling, der der Kindheit und Jugend gewidmet ist

Mittwoch, 17. Mai um 16 Uhr

Saint-Bauzille-de-Montmel – Saal des Chai

Animierte Theaterformen – ab 8 Jahren

Preis: 3?

