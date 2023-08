EXPOSITION PAYSAGES ET BIODIVERSITÉ Saint-Bauzille-de-la-Sylve, 4 septembre 2023, Saint-Bauzille-de-la-Sylve.

Saint-Bauzille-de-la-Sylve,Hérault

Venez découvrir une exposition qui célèbre la richesse de la biodiversité et la beauté des paysages de la Vallée de l’Hérault : « Merveilles de la Nature ». Plongez dans un voyage visuel à travers des paysages époustouflants te des créatures fascinantes. Les photographies exposés ont été capturées par les participants du concours photo de la fête de la nature 2023..

2023-09-04 fin : 2023-10-27 . .

Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34230 Hérault Occitanie



Come and discover an exhibition that celebrates the rich biodiversity and beautiful landscapes of the Hérault Valley: « Nature’s Wonders ». Immerse yourself in a visual journey through breathtaking landscapes and fascinating creatures. The photographs on display were captured by participants in the Fête de la Nature 2023 photo competition.

Venga a descubrir una exposición que celebra la rica biodiversidad y los bellos paisajes del Valle del Hérault: « Maravillas de la Naturaleza ». Sumérjase en un viaje visual a través de impresionantes paisajes y fascinantes criaturas. Las fotografías expuestas han sido tomadas por los participantes en el concurso fotográfico Fiesta de la Naturaleza 2023.

Entdecken Sie eine Ausstellung, die den Reichtum der Artenvielfalt und die Schönheit der Landschaften im Heraulttal feiert: « Merveilles de la Nature » (Wunder der Natur). Tauchen Sie ein in eine visuelle Reise durch atemberaubende Landschaften und faszinierende Kreaturen. Die ausgestellten Fotografien wurden von den Teilnehmern des Fotowettbewerbs zum Naturfest 2023 eingefangen.

