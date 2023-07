VALDO TRAIL – 6ÈME ÉDTION Saint-Bauzile, 17 septembre 2023, Saint-Bauzile.

Saint-Bauzile,Lozère

Le Foyer rural de Rouffiac organise le 6ème Valdo Trail.

3 parcours au choix de 8, 11 et 21 km à partir du stade de Rouffiac à Saint-Bauzile et une randonnée.

Venez découvrir les sentiers autour du Truc de Balduc (à peine 200 m de bitume sur l’ensem….

2023-09-17 fin : 2023-09-17 13:30:00. EUR.

Saint-Bauzile 48000 Lozère Occitanie



The Foyer rural de Rouffiac organizes the 6th Valdo Trail.

a choice of 3 routes of 8, 11 and 21 km starting from the Rouffiac stadium in Saint-Bauzile, plus a hike.

Come and discover the trails around the Truc de Balduc (barely 200 m of asphalt on the whole) and the…

El Foyer rural de Rouffiac organiza el 6º Valdo Trail.

se podrá elegir entre 3 recorridos de 8, 11 y 21 km con salida desde el estadio de Rouffiac en Saint-Bauzile, más una caminata.

Venga a descubrir los senderos que rodean el Truc de Balduc (apenas 200 m de asfalto en todo el…

Das Foyer rural von Rouffiac organisiert den 6. Valdo Trail.

sie haben die Wahl zwischen 3 Strecken von 8, 11 und 21 km ab dem Stadion von Rouffiac in Saint-Bauzile und einer Wanderung.

Entdecken Sie die Wege rund um den Truc de Balduc (kaum 200 m Asphalt auf der gesamten Strecke)….

Mise à jour le 2023-01-09 par 48 – OT de Mende