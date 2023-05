BECS ET CORDES À SAINT-BAUDELLE Eglise, 3 juin 2023, Saint-Baudelle.

Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne s’associe au Conservatoire Mayenne Communauté pour vous proposer un après-midi où musique rime avec patrimoine..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Eglise

Saint-Baudelle 53100 Mayenne Pays de la Loire



The Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne joins the Conservatoire Mayenne Communauté to offer you an afternoon where music rhymes with heritage.

El Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne se une al Conservatoire Mayenne Communauté para ofrecerle una tarde en la que la música rima con el patrimonio.

Das Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne hat sich mit dem Conservatoire Mayenne Communauté zusammengetan, um Ihnen einen Nachmittag zu bieten, an dem sich Musik und Kulturerbe reimen.

