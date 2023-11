LA ROUTE DES CRÈCHES À SAINT-AVOLD Saint-Avold, 3 décembre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

Abbatiale Saint-Nabor : Crèche visible du 10 décembre à fin janvier tous les jours de 08h à 16h. Crèche traditionnelle représentant la scène de la Nativité.

Basilique Notre-Dame de Bon-Secours : Crèche visible du 10 décembre à fin janvier tous les jours de 09h à 17h représentant la scène de la Nativité, dans l’édifice restauré.

Église de Jeanne d’Arc : Crèche visible de mi-décembre à mi-janvier. Ouverte lors du culte les dimanches à 10h30 selon planning et sur demande au 06 11 66 98 03. Magnifique crèche, scène de la Nativité, paysages, scène pastorale.

Église de Huchet : Crèche visible du 3 décembre au 8 janvier uniquement lors des cultes le dimanche matin à 10h30 (selon calendrier). Crèche traditionnelle représentant la scène de la Nativité.

Église du Wenheck : Crèche visible de mi-décembre à mi-janvier. Ouverte lors des cultes les 16 et 24 décembre (17h), ainsi que le 6 et 20 janvier 2024 à partir de 18h. Magnifique crèche avec scène de la Nativité, villages, personnages et lieux de culte des différentes religions. Pour les groupes, visites sur réservation au 06 44 94 07 68.. Tout public

Vendredi 2023-12-03 fin : 2024-01-31 . 0 EUR.

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



Abbatiale Saint-Nabor: Crib on view from December 10 to the end of January, daily from 08:00 to 16:00. Traditional nativity scene.

Basilique Notre-Dame de Bon-Secours: Nativity scene visible from December 10 to the end of January, daily from 09:00 to 17:00, in the restored building.

Jeanne d’Arc Church: Nativity scene on view from mid-December to mid-January. Open during worship on Sundays at 10:30 a.m. according to schedule and on request by calling 06 11 66 98 03. Magnificent crib, Nativity scene, landscapes, pastoral scene.

Huchet church: Crib on view from December 3 to January 8 only during services on Sunday mornings at 10:30 a.m. (according to schedule). Traditional nativity scene.

Église du Wenheck: Nativity scene on view from mid-December to mid-January. Open for services on December 16 and 24 (5pm), and on January 6 and 20, 2024 from 6pm. Magnificent crib with Nativity scene, villages, characters and places of worship from different religions. Group visits by prior arrangement on 06 44 94 07 68.

Abbatiale Saint-Nabor: Belén expuesto del 10 de diciembre a finales de enero todos los días de 8.00 a 16.00 h. Belén tradicional.

Basílica Notre-Dame de Bon-Secours: Belén visible del 10 de diciembre a finales de enero todos los días de 9.00 a 17.00 h, en el edificio restaurado.

Iglesia Jeanne d’Arc: belén expuesto de mediados de diciembre a mediados de enero. Abierto durante el culto los domingos a las 10.30 h según horario y previa petición llamando al 06 11 66 98 03. Magnífico pesebre, belén, paisajes, escena pastoral.

Iglesia de Huchet: Belén expuesto del 3 de diciembre al 8 de enero únicamente durante los oficios de los domingos a las 10.30 h (según horario). Belén tradicional.

Église du Wenheck: Belén expuesto de mediados de diciembre a mediados de enero. Abierto durante las misas de los días 16 y 24 de diciembre (17 h), y los días 6 y 20 de enero de 2024 a partir de las 18 h. Magnífico belén con pueblos, personajes y lugares de culto de diferentes religiones. Visitas en grupo con cita previa en el 06 44 94 07 68.

Abteikirche Saint-Nabor: Krippe, die vom 10. Dezember bis Ende Januar täglich von 08:00 bis 16:00 Uhr zu sehen ist. Traditionelle Krippe, die die Szene der Geburt Christi darstellt.

Basilika Notre-Dame de Bon-Secours: Vom 10. Dezember bis Ende Januar täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr sichtbare Krippe, die die Szene der Geburt Christi darstellt, im restaurierten Gebäude.

Jeanne d’Arc-Kirche: Die Krippe ist von Mitte Dezember bis Mitte Januar zu sehen. Geöffnet während des Gottesdienstes an Sonntagen um 10:30 Uhr nach Plan und auf Anfrage unter 06 11 66 98 03. Wunderschöne Krippe, Szene der Geburt Christi, Landschaften, pastorale Szene.

Kirche von Huchet: Krippe vom 3. Dezember bis 8. Januar nur während der Gottesdienste am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr (nach Kalender) zu sehen. Traditionelle Krippe, die die Szene der Geburt Christi darstellt.

Eglise du Wenheck: Sichtbare Krippe von Mitte Dezember bis Mitte Januar. Geöffnet während der Gottesdienste am 16. und 24. Dezember (17 Uhr) sowie am 6. und 20. Januar 2024 ab 18 Uhr. Wunderschöne Krippe mit Szene der Geburt Christi, Dörfern, Personen und Kultstätten der verschiedenen Religionen. Für Gruppen, Besichtigungen nach Voranmeldung unter 06 44 94 07 68.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE