MARCHÉ AUX PUCES ET BROCANTE EXTÉRIEURS, 18 juin 2023, Saint-Avold. Rue de Brack Saint-Avold Moselle

2023-06-18 08:00:00 – 2023-06-18 18:00:00

Organisés par le Rugby Club Naborien. Emplacement : 2€ le mètre linéaire, places limitées. Buvette et restauration sur place. +33 7 70 79 98 18

