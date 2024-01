SPECTACLE LE CLAN DES DIVORCÉS Saint-Avold, dimanche 11 février 2024.

Début : Dimanche 2024-02-11 18:00:00

Organisé par Endorphine Prod.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le divorce ! 3 femmes divorcent et partagent le même appartement Stéphanie d’Humilly de Malanpry, bourgeoise, Mary Bybowl, british délurée et Brigitte, la « rurale ». En assistant au Clan des divorcées, non seulement vous allez beaucoup rire mais surtout, vous allez vivre un vrai moment de bonheur !

Auteur Alil Vardar Metteur en scène Hazis Vardar

Tarifs de 28€ à 36€

Réservations PMR 03 21 50 58 80 Le centre culturel ne vend pas de billetTout public

1 rue de la Chapelle

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est centre.culturel@saint-avold.fr



