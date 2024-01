Stage d’aquarelle et carnet de voyage Saint-Avit-Sénieur, lundi 8 juillet 2024.

Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 09:30:00

fin : 2024-07-12 17:30:00

Ce stage se déroule en itinérance à partir du Mont Dauriac, renommé Saint-Avit-Sénieur à partir de 1801 et situé en limite du Périgord Pourpre et du Périgord Noir. Ce beau village tranquille qui abrite une abbaye classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco sera le point de départ de nos circuits. Petit patrimoine (fontaines, lavoirs, pigeonniers, etc.), paysages et scènes de vie vous attendent pour de belles séances de peinture en plein air.



Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine gervaise.durand@gmail.com



