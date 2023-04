Visite à la ferme de Cor Cor, 4 juillet 2023, Saint-Avit-Sénieur.

Patricia et Denis vous proposent une visite de la ferme de Cor. Venez découvrir Safran, truffière, jardin, fruits rouges ainsi que nos produits issus de notre production Bio. 4€ par personne et gratuit pour les – de 14 ans..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 18:00:00. EUR.

Cor La ferme de Cor

Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Patricia and Denis offer you a visit of the farm of Cor. Come to discover Saffron, truffle field, garden, red fruits as well as our products resulting from our organic production. 4€ per person and free for children under 14 years old.

Patricia y Denis le proponen una visita de la granja de Cor. Venga a descubrir el azafrán, el campo de trufas, el huerto, los frutos rojos y nuestros productos ecológicos. 4? por persona y gratis para los menores de 14 años.

Patricia und Denis bieten Ihnen einen Besuch auf dem Bauernhof von Cor an. Entdecken Sie Safran, Trüffel, Garten, rote Früchte sowie unsere Produkte aus Bio-Produktion. 4€ pro Person und kostenlos für Kinder unter 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides