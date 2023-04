13ème rassemblement motos en Pays Foyen par les Motorigoles Stade, 2 septembre 2023, Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Les Motorigoles organisent leur 13ème rassemblement motos en Pays Foyen au profit de l’association Aladin « Un rêve pour un enfant malade ».

Balades, concerts, buvette, restauration, tombola..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-03 . .

Stade

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Motorigoles organize their 13th motorcycle rally in Pays Foyen to the benefit of the association Aladin « A dream for a sick child ».

Rides, concerts, refreshments, catering, tombola.

Los Motorigoles organizan su 13ª concentración motera en el Pays Foyen a beneficio de la asociación Aladin « Un sueño para un niño enfermo ».

Paseos, conciertos, refrescos, catering, tómbola.

Die Motorigoles organisieren ihr 13. Motorradtreffen im Pays Foyen zugunsten des Vereins Aladin « Ein Traum für ein krankes Kind ».

Ausfahrten, Konzerte, Imbiss, Verpflegung, Tombola.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT du Pays Foyen