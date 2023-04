Fête locale de Saint-Avit-Saint-Nazaire, 29 juillet 2023, Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Samedi 29 Juillet :

– Soirée repas avec concert

Dimanche 30 Juillet

– concours de pêche étang de la chataignière

– randonnée pédestre départ de la place Marcel Duchant

– vide grenier de 8h – 19h

– 11h45 vin d’honneur offert par la municipalité

– restauration rapide puis feu d’artifice tiré depuis la salle Albert Lallier

Programme donné à titre indicatif, en cours d’élaboration..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-30 . .

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday, July 29 :

– Evening meal with concert

Sunday 30th July

– fishing competition in the pond of la chataignière

– walking tour starting from the Marcel Duchant square

– flea market from 8am to 7pm

– 11:45 a.m. wine of honor offered by the municipality

– fast food and fireworks from the Albert Lallier hall

Program given as an indication, in the course of elaboration.

Sábado 29 de julio :

– Cena con concierto

Domingo 30 de julio

– concurso de pesca en el estanque de la Chataignière

– recorrido a pie a partir de la plaza Marcel Duchant

– mercadillo de 8h a 19h

– 11.45 h recepción con vino ofrecido por el ayuntamiento

– comida rápida y fuegos artificiales desde la sala Albert Lallier

Programa ofrecido a título indicativo, en curso de elaboración.

Samstag, 29. Juli :

– Abendmahlzeit mit Konzert

Sonntag, 30. Juli

– angelwettbewerb étang de la chataignière

– wanderung Start vom Place Marcel Duchant aus

– flohmarkt von 8 bis 19 Uhr

– 11.45 Uhr Ehrenwein, der von der Gemeinde angeboten wird

– schnellimbiss und anschließend Feuerwerk, das von der Albert Lallier-Halle aus abgefeuert wird

Das Programm ist unverbindlich und wird derzeit ausgearbeitet.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT du Pays Foyen