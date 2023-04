Journée inter-assos Stade, 9 juillet 2023, Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Journée inter-assos où les associations de la commune de Saint-Avit-Saint-Nazaire se retrouvent pour une compétition ludique et dans la bonne humeur.

De 10h à 18h..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Stade

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Inter-assos day where the associations of the commune of Saint-Avit-Saint-Nazaire meet for a playful competition and in good mood.

From 10 am to 6 pm.

Jornada interasociativa en la que las asociaciones del municipio de Saint-Avit-Saint-Nazaire se reúnen para una competición lúdica y de buen humor.

De 10.00 a 18.00 h.

Inter-Asso-Tag, an dem die Vereine der Gemeinde Saint-Avit-Saint-Nazaire zu einem spielerischen Wettkampf in guter Stimmung zusammenkommen.

Von 10 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT du Pays Foyen