Gironde . Kermesse de l’école par la Société des Amis de l’Enfance (SAE).

Kermesse de l'école par la Société des Amis de l'Enfance (SAE).

Un spectacle sera proposé ainsi qu'un repas le soir.

+33 6 07 53 35 14

