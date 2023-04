Repas paëlla par le Basket Club Pays Foyen Gymnase Marcel Duchant, 13 mai 2023, Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Repas paëlla organisé par le Basket Club Pays Foyen.

Pensez à apporter vos couverts!

Avec animation année 80-90. Venez déguisé un apéritif vous sera offert!

Réservation avant le 08 Mai 2023 au 06 85 73 53 12.

Gymnase Marcel Duchant

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Paella meal organized by the Basket Club Pays Foyen.

Remember to bring your cutlery!

With animation from the 80s and 90s. Come in disguise and an aperitif will be offered!

Reservation before May 08, 2023 at 06 85 73 53 12

Comida a base de paella organizada por el Basket Club Pays Foyen.

No olvides traer los cubiertos

Con animación de los años 80 y 90. ¡Ven disfrazado y se ofrecerá un aperitivo!

Reserva antes del 08 de mayo de 2023 en el 06 85 73 53 12

Paella-Essen, organisiert vom Basket Club Pays Foyen.

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Mit Animation der 80er und 90er Jahre. Kommen Sie verkleidet, ein Aperitif wird Ihnen angeboten!

Reservierung vor dem 08. Mai 2023 unter 06 85 73 53 12

