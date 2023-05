La Drôme des Collines à un Incroyable talent Cours de l’Ecole/ Devant salle des Associations, 26 août 2023, Saint-Avit.

Acteurs ou spectateurs, il y a de la place pour tous ! Si vous avez du talent, n’hésitez pas à venir et à vous mettre en scène. Vous pouvez aussi venir pour passer une belle soirée « spectacle »..

2023-08-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-26 19:00:00. .

Cours de l’Ecole/ Devant salle des Associations Place de la Mairie

Saint-Avit 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Actors or spectators, there is room for everyone! If you have talent, don’t hesitate to come and put yourself on stage. You can also come to spend a nice evening « show ».

Actores o espectadores, ¡hay sitio para todos! Si tienes talento, no dudes en venir a ponerte en escena. También puedes venir a disfrutar de una gran velada de entretenimiento.

Ob Schauspieler oder Zuschauer, es gibt Platz für alle! Wenn Sie Talent haben, zögern Sie nicht, zu kommen und sich in Szene zu setzen. Sie können auch kommen, um einen schönen Abend « Show » zu verbringen.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche