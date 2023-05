Marche « Les Sentiers de la Pentecôte » Place de la Mairie, 28 mai 2023, Saint-Avit.

Marche sur 3 parcours : 7 – 16 – 21 km avec ravitaillements sur les différents parcours, repas froid à l’arrivée !.

2023-05-28 à 07:30:00 ; fin : 2023-05-28 18:30:00. EUR.

Place de la Mairie chemins de randonnée

Saint-Avit 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Walk on 3 courses: 7 – 16 – 21 km with refreshments on the different courses, cold meal at the arrival!

Caminata en 3 rutas: 7 – 16 – 21 km con avituallamiento en las diferentes rutas, ¡comida fría al final!

Wanderung auf 3 Strecken: 7 – 16 – 21 km mit Verpflegungsstellen auf den verschiedenen Strecken, kaltes Essen am Ziel!

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche