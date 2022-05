Découverte de la permaculture Place François Mitterrand 56890 Saint Avé Saint-Avé Catégories d’évènement: Morbihan

Découverte de la permaculture Place François Mitterrand 56890 Saint Avé, 19 juillet 2020 13:30, Saint-Avé. Dimanche 19 juillet 2020, 13h30 Sur place Gratuit et sur inscription (places limitées à 10 personnes) http://www.pluriel.bzh/contact L’association Pluriel propose la découverte des fondamentaux de la permaculture lors d’une promenade en sous-bois de 5 km : observer, comprendre et découvrir en s’oxygénant le corps et l’esprit. Découverte des concepts de la permaculture

L’association Pluriel vous propose la découverte des fondamentaux de la permaculture lors d’une promenade d’observation dans le bois de Kerozer. Observer, comprendre et découvrir en s’oxygénant le corps et l’esprit. Un formateur répondra à toutes vos questions : le sol-vivant, comment débuter, les piéges à éviter, la culture en lasagne etc.

Dimanche 19 juillet 13 h 30, départ place François-Mitterrand, Saint-Avé. Gratuit. Inscription avant le 17 juillet. Contact : 06 13 42 09 64, http://www.pluriel.bzh Place François Mitterrand 56890 Saint Avé place françois mitterrand 56890 saint avé 56890 Saint-Avé Kerchican Morbihan dimanche 19 juillet 2020 – 13h30 à 17h30

