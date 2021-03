Course de caisses à savon Mairie de Saint-Avé, 26 septembre 2021 09:00-26 septembre 2021 19:30, Saint-Avé.

Dimanche 26 septembre, 09h00 Inscription pour la course: 15 €, entrée libre http://ucaave.com/bulletin-dinscription, ucaave@gmail.com, http://ucaave.com/inscription-des-volontaires-individuels, http://ucaave.com

Course de caisses à savon à Saint-Avé

MAI 2022, nous organisons une course de caisses à savon.

Départ place de la Mairie et arrivée place Notre-Dame du Loc en passant par la rue du général De Gaulle.

Inscription 15 € par caisse, monoplace ou biplace directement sur le site de l’association ucaave.com

.

Homologation des véhicules et des pilotes de 9h à 10h

Il y aura 4 catégories : de 12 à 17 ans inclus et de 18 à 99 ans inclus. Chaque catégorie d’âge sera divisée en monoplace ou biplace.

Essais libres de 10h à 12h

Pause-déjeuner de 12h à 12h30. la plupart des bars, restaurants et buvettes seront ouverts.

Reprise des essais libres à 12h30 à 13h30

Départ des courses à 14h jusqu’à 18h maxi, puis remise des prix.(plusieurs passages possibles selon le nombre d’inscrits.

Le départ sera donné devant la Mairie, le parcours empruntera la rue du Général De Gaulle et l’arrivée se fera place Notre-Dame du Loc. Le circuit sera fermé à la circulation durant les épreuves.

L’unique énergie admise est l’énergie gravitationnelle (force de la descente), mais le départ peut être lancé par un coéquipier, une zone de lançage sera marquée au sol.

Durant les courses, les pilotes devront respecter les instructions des commissaires de sécurité situés sur le parcours. Ceux-ci disposeront de drapeaux : Un drapeau rouge indiquant que la course est neutralisée, les véhicules doivent alors impérativement s’arrêter et obéir aux instructions du commissaire. Si le véhicule arrêté n’est pas la cause de la neutralisation de la course, il sera autorisé à refaire sa course. Le drapeau vert signalera que la piste est libre de tout danger.

Tracto Breizh (association de tracteurs anciens) assurera les remontées de caisses.

La Cavac présentera des vieilles voitures avec possibilité de monter dedans pour faire un tour en ville.

Il est également prévu un défilé d’engins décorés(vélos, trottinettes, poussettes, rollers, brouettes, etc…) où les personnes pourront se déguiser.

Pour info: Nous recherchons toujours de bénévoles pour assurer le bon déroulement de la journée, merci de contacter l’UCAAVE par mail à ucaave@gmail.com avec vos disponibilités.

Mairie de Saint-Avé rue du Général De Gaulle 56890 56890 Saint-Avé Kerchican Morbihan

dimanche 26 septembre – 09h00 à 19h30

