Concert au marché fermier: Manhattan Lemon Saint-Auvent, 10 août 2023, Saint-Auvent.

Saint-Auvent,Haute-Vienne

Lors du marché fermier semi nocturne de Saint Auvent ce jeudi 10 août vous pourrez profiter d’un concert du groupe « Manhattan Lemon ». Myriam et Jeff forment un duo musical de reprises aux influences pop, acoustique et pop rock. La voix pétillante de Myriam, accompagné de Jeff investi au chant, à la guitare ou à la basse. Un répertoire entre douceur et énergie, de Alicia keys à Muse sans oublier de beaux morceaux made in France : Zaz, Frero Delavega… ».

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . .

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At the Saint Auvent semi-nightly farmers’ market this Thursday, August 10, you can enjoy a concert by the group « Manhattan Lemon ». Myriam and Jeff form a musical duo with pop, acoustic and pop rock influences. Myriam’s sparkling voice, accompanied by Jeff on vocals, guitar and bass. Their repertoire ranges from Alicia Keys to Muse, and includes some fine French songs by Zaz and Frero Delavega… »

El jueves 10 de agosto, en el mercado semi-noche de Saint Auvent, podrá disfrutar de un concierto del grupo Manhattan Lemon. Myriam y Jeff forman un dúo musical de versiones con influencias pop, acústicas y pop rock. La chispeante voz de Myriam está acompañada por Jeff a la voz, la guitarra y el bajo. Su repertorio abarca desde Alicia Keys hasta Muse, pasando por grandes canciones francesas de Zaz y Frero Delavega, por citar sólo algunas

Während des halbnächtlichen Bauernmarkts in Saint Auvent am Donnerstag, den 10. August, können Sie ein Konzert der Gruppe « Manhattan Lemon » genießen. Myriam und Jeff bilden ein musikalisches Duo, das Coverversionen mit Einflüssen aus Pop, Akustik und Pop-Rock spielt. Die prickelnde Stimme von Myriam, begleitet von Jeff, der in den Gesang, die Gitarre oder den Bass investiert. Ein Repertoire zwischen Sanftheit und Energie, von Alicia keys bis Muse, ohne schöne Stücke made in France zu vergessen: Zaz, Frero Delavega… »

