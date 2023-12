Songe d’une Nuit d’Eté – Nouveau Micro Folie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou, 4 décembre 2023, Saint Aulaye-Puymangou.

Saint Aulaye-Puymangou,Dordogne

1ère Ouverture de la Micro-Folie avec « Le Songe d’une nuit d’été » !

Vendredi 15 décembre découvrez ce ballet retransmis de l’Opéra national Paris Garnier.

Une chorégraphie de George Balanchine d’après l’œuvre de William Shakespeare.

Accès Gratuit sur réservation au 05.53.90.81.33.

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



1st Opening of the Micro-Folie with « A Midsummer Night’s Dream »!

Friday December 15, discover this ballet retransmitted from the Opéra national Paris Garnier.

Choreographed by George Balanchine and based on the work by William Shakespeare.

Free admission by reservation on 05.53.90.81.33

1.ª Inauguración de la Micro-Folie con « El sueño de una noche de verano

El viernes 15 de diciembre, descubra este ballet retransmitido desde la Ópera Nacional Paris Garnier.

Coreografiado por George Balanchine y basado en la obra de William Shakespeare.

Entrada gratuita previa reserva en el 05.53.90.81.33

erste Eröffnung der Micro-Folie mit « Ein Sommernachtstraum »!

Am Freitag, den 15. Dezember, wird dieses Ballett aus der Opéra national Paris Garnier übertragen.

Eine Choreographie von George Balanchine nach dem Werk von William Shakespeare.

Kostenloser Zugang mit Reservierung unter 05.53.90.81.33

