Saint-Aulaye-Puymangou Repas dansant des sapeurs pompiers de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou, 2 décembre 2023, Saint Aulaye-Puymangou.

Repas dansant des sapeurs pompiers de Saint-Aulaye à 20h30, menu à 32 euros.

Renseignements : 06.86.87.46.41 (réservation avant le 18novembre)..

2023-12-02 fin : 2023-12-02



Saint-Aulaye, Salle des loisirs.

Saint-Aulaye firefighters’ dinner-dance at 8:30pm, menu 32 euros.

Information: 06.86.87.46.41 (booking by November 18). Saint-Aulaye, Sala de fiestas.

Cena y baile de los bomberos de Saint-Aulaye a las 20.30 h, menú a 32 euros.

Información: 06.86.87.46.41 (reserva antes del 18 de noviembre). Saint-Aulaye, Salle des Loisirs (Freizeitraum).

Tanzessen der Feuerwehr von Saint-Aulaye um 20:30 Uhr, Menü 32 Euro.

Mise à jour le 2023-11-21 par Val de Dronne

