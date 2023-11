ELFE (Enduro Ludique et Festif Eulalien) Saint Aulaye-Puymangou, 26 novembre 2023, Saint Aulaye-Puymangou.

Saint Aulaye-Puymangou,Dordogne

Dimanche 26 novembre à Saint-Aulaye, salle des loisirs.

ELFE (Enduro Ludique et Festif Eulalien) 9ème édition.

De 10h à 18h, l’association Double Jeu vous propose un grand concours multi-jeux.

Renseignements: 06.87.42.96.28.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday November 26, Saint-Aulaye, salle des loisirs.

ELFE (Enduro Ludique et Festif Eulalien) 9th edition.

From 10 a.m. to 6 p.m., the Double Jeu association offers a major multi-game competition.

Information: 06.87.42.96.28

Domingo 26 de noviembre en Saint-Aulaye, salle des loisirs.

ELFE (Enduro Lúdico y Festivo Eulaliense) 9ª edición.

De 10.00 a 18.00 horas, la asociación Double Jeu organiza una gran competición multijuegos.

Información: 06.87.42.96.28

Sonntag, 26. November in Saint-Aulaye, Salle des Loisirs.

ELFE (Enduro Ludique et Festif Eulalien) 9. Ausgabe.

Von 10 bis 18 Uhr bietet der Verein Double Jeu einen großen Wettbewerb mit mehreren Spielen an.

Weitere Informationen: 06.87.42.96.28

Mise à jour le 2023-11-22 par Val de Dronne